Gölbaşı’nın simgesi Mogan Gölü’ne ulaşımı sağlayan Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi yenilendi. Gölbaşı Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda caddeye sıcak asfalt serimi yapıldı. Yıllardır bozuk zemin nedeniyle hem sürücüler hem esnaf tarafından eleştirilen cadde, baştan sona yenilendi. Eski asfalt kazınarak yerine sıcak asfalt döküldü, zeminde de iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Böylece hem konforlu hem de uzun ömürlü bir yol hedeflendi.

“Verdiğimiz sözü tuttuk”

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, seçim döneminde bölge esnafına verdiği asfalt sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. “Gölbaşı, turizm potansiyeliyle Ankara’nın gözbebeği. Ancak göle giden bu cadde, bozuk yapısıyla bu imaja yakışmıyordu. Şimdi hem vatandaşlarımız hem de misafirlerimiz için konforlu bir ulaşım sağlanacak” dedi.

Odabaşı, projede Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra göl temizliği çalışmaları kapsamında DSİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile de iş birliği yaptıklarını belirterek, “Gölbaşı’nı turizm kentine dönüştürmek istiyoruz. Bu hizmet anlayışıyla hareket ediyor, hiçbir siyaset gütmeden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.