Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ekim 2025 enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, emekçilerin ve emeklilerin yüksek enflasyon karşısında her geçen gün daha fazla yoksullaştığını belirtti. TÜİK’in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 32,87 olurken, bağımsız araştırma grubu ENAG’a göre bu oran yüzde 60 seviyesine ulaştı. Konfederasyon, bu rakamların Türkiye’yi dünya genelinde 78 ülkenin üzerinde bir enflasyon oranına taşıdığına dikkat çekti.

Açıklamada, “Gerçekleşmeyen hedefler, özellikle düşük gelirli çalışanlar ve emekliler üzerinde ağır bir yük oluşturuyor” denilerek, yılın ilk on ayında toplam enflasyonun TÜİK verilerine göre yüzde 28,63 olduğu, yıl sonu enflasyonunun ise yüzde 35 civarında gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Emeklilerde büyük kayıp

Birleşik Kamu-İş, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin şimdiden yüzde 10,25 oranında ek zam alacaklı hale geldiğini, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zamlarının ise “gerçek enflasyon karşısında hızla eridiğini” belirtti. Açıklamada, 2026 başında yapılacak toplu sözleşme zamlarının, ekim itibariyle oluşan farkla birlikte en az yüzde 16,55 olması gerektiği vurgulandı.

Temmuz 2025’ten bu yana artırılmayan asgari ücretin alım gücünün 10 ayda 6.330 TL azaldığı, en düşük emekli aylığının da Temmuz–Ekim döneminde 1.730 TL değer kaybettiği açıklandı.

Gıda fiyatları en büyük etken

Türkiye’de enflasyonun en önemli kaynağının gıda fiyatları olduğu belirtilen açıklamada, sadece Ekim ayında gıda fiyatlarındaki artışın aylık enflasyonun üçte birini oluşturduğu vurgulandı.

Dünyada sadece dört ülke Türkiye’nin önünde

Birleşik Kamu-İş, Türkiye’nin dünyada en yüksek enflasyona sahip beşinci, Avrupa’da ise birinci ülke konumunda olduğunu, Türkiye’yi yalnızca Venezuela, Güney Sudan, İran ve Burundi’nin geçtiğini hatırlattı.

Açlık sınırı 30 bin TL’yi geçti

Konfederasyonun AR-GE birimi Kamu-AR verilerine göre, Ekim 2025’te açlık sınırı 30.061 TL’ye, yoksulluk sınırı 92.238 TL’ye yükseldi.

Birleşik Kamu-İş Merkez Yönetim Kurulu açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Emekçiler ve emekliler her geçen gün daha fazla eziliyor. Bu şekilde geçinilmesi mümkün değildir. Hükümeti ve yetkilileri uyarıyoruz: Emekçilerin ve emeklilerin gelir kayıpları derhal telafi edilmeli, yaşam standartları korunmalı ve gerçek enflasyonla uyumlu ücret politikası acilen hayata geçirilmelidir. Artık bekleyecek zaman yoktur.”