MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin grup toplantısında konuştu.

İç siyaset olduğu kadar dışardaki gelişmeleri de değerlendiren Bahçeli'nin gündeminde Maduro vardı.

ABD'nin operasyonuyla eşiyle birlikte ülkeden çıkarılan Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun ardından açıklamalar yapan Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişimi ile benzer olduğunu söyledi.

İç cepheyi güçlendirmenin ve Terörsüz Türkiye sürecinin önemine de bir kez daha vurgu yapan Bahçeli, şöyle devam etti;

“Konuşmamın başından itibaren vurguladığım 21. yüzyılın ikinci çeyreğinin daha ikinci gününde, tarihte belki de hiç tesadüf edilmeyen bir haydutluk, bir korsanlık, bir insan kaldırma ve kaçırma vakası yaşanmıştır.

Beyaz perdede ya da televizyonlarda izlediğimiz Karayip Korsanları filmi, resmen ve alenen tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşmiş; film seti Venezuela’nın başkenti Karakas’ta kurulmuştur.

Öncelikle seçimle göreve gelmiş, egemen eşitliği uluslararası camiada hukuken tescillenmiş Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya karşı yapılan gayrimeşru ve hukuk dışı saldırıyı nefretle, şiddetle ve her yönüyle sadece kınamıyor; topyekûn lanetliyoruz.

Bu ayıp, bu ahlâkî yıkım, bu zalimlik, bu hukuk tanımazlık, bu insan hakları karşıtlığı, bu kabalık, bu skandal eylem, bu mütehakkim zorbalık; hiç kimseye hak değildir, hiçbir ülkenin de imtiyazı olamaz.”