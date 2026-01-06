Binlerce memur adayının merakla beklediği KPSS 2025/2 merkezi yerleştirme sonuçları için nefesler tutuldu. 18-24 Aralık tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar, mülakatsız atama imkanıyla kamu personeli olma hayali kuruyor. Peki, KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM’nin geçmiş takvimi ışığında beklenen o tarih ve sonuç sorgulama ekranına dair detaylar...
ÖSYM, merkezi yerleştirme sonuçlarını genellikle tercih süreci bittikten sonraki 7 ila 14 gün içerisinde ilan ediyor. Geçtiğimiz yılı baz aldığımızda; KPSS 2024/2 tercihleri 26 Aralık'ta sona ermiş, sonuçlar ise 3 Ocak'ta açıklanmıştı.
Bu yıl da benzer bir takvimin işletilmesi durumunda, sonuçların 5-9 Ocak 2026 tarihleri arasında, yani bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
ÖSYM Sonuç Sorgulama Nasıl Yapılır?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını açıklandığı andan itibaren aşağıdaki adımları izleyerek öğrenebilecek:
-
sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.
-
"KPSS-2025/2 Yerleştirme Sonuçları" sekmesine tıklayın.
-
T.C. Kimlik Numaranız ve Aday Şifreniz ile giriş yapın.
-
Yerleştiğiniz kurum ve puan detaylarını görüntüleyin.
Yerleştirme sonuçları için adaylara ayrıca bir posta gönderilmeyecektir. ÖSYM’nin internet sitesindeki duyuru tebliğ hükmündedir.