Binlerce memur adayının merakla beklediği KPSS 2025/2 merkezi yerleştirme sonuçları için nefesler tutuldu. 18-24 Aralık tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar, mülakatsız atama imkanıyla kamu personeli olma hayali kuruyor. Peki, KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM’nin geçmiş takvimi ışığında beklenen o tarih ve sonuç sorgulama ekranına dair detaylar...

ÖSYM, merkezi yerleştirme sonuçlarını genellikle tercih süreci bittikten sonraki 7 ila 14 gün içerisinde ilan ediyor. Geçtiğimiz yılı baz aldığımızda; KPSS 2024/2 tercihleri 26 Aralık'ta sona ermiş, sonuçlar ise 3 Ocak'ta açıklanmıştı.

Bu yıl da benzer bir takvimin işletilmesi durumunda, sonuçların 5-9 Ocak 2026 tarihleri arasında, yani bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM Sonuç Sorgulama Nasıl Yapılır?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını açıklandığı andan itibaren aşağıdaki adımları izleyerek öğrenebilecek:

sonuc.osym.gov.tr adresine gidin. "KPSS-2025/2 Yerleştirme Sonuçları" sekmesine tıklayın. T.C. Kimlik Numaranız ve Aday Şifreniz ile giriş yapın. Yerleştiğiniz kurum ve puan detaylarını görüntüleyin.

Yerleştirme sonuçları için adaylara ayrıca bir posta gönderilmeyecektir. ÖSYM’nin internet sitesindeki duyuru tebliğ hükmündedir.