Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu. Milyonlarca öğrenci ve veli, yoğun geçen ilk dönemin ardından "Okullar ne zaman kapanacak?" ve "15 tatil ne zaman başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. İşte, planlarını şimdiden yapmak isteyenler için 2026 sömestr tatili ve ikinci ara tatil tarihleri...

2026 Sömestr (15 Tatil) Ne Zaman Başlıyor?

2025-2026 eğitim yılının ilk dönemi, 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin alınmasıyla sona erecek. MEB takvimine göre;

15 Tatil Başlangıcı: 19 Ocak 2026 Pazartesi

15 Tatil Bitişi: 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Öğrenciler, hafta sonu tatilleriyle birlikte toplamda 16 günlük kesintisiz bir mola verecek.

İkinci Ara Tatil ve Ramazan Bayramı Müjdesi

2026 yılının en dikkat çeken tatil haberi ise Mart ayında yaşanacak. İkinci dönem ara tatili, bu yıl Ramazan Bayramı ile birleşiyor.

2. Ara Tatil Tarihi: 16 - 20 Mart 2026

Ramazan Bayramı: 20 - 22 Mart 2026

Böylece öğrenciler, hafta sonları ve bayram tatiliyle birleşen uzun bir bahar molası yapma şansı yakalayacak.