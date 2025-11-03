Zonguldaklı yazar Üstüngel Arı, The Kitap Yayınları tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Don Kişot İyi Edebiyat Ödülleri'nde, “Baki Kalan” isimli romanıyla Yetişkin Edebiyatı Kategorisi’nde birincilik ödülüne layık görüldü. 1 Kasım Cumartesi günü İstanbul Beyoğlu’ndaki Minoa Pera’da gerçekleşen törende, edebiyat ve akademi dünyasından birçok önemli isim bir araya geldi. The Kitap Yayınları’nın düzenlediği etkinlikte edebiyatın birleştirici gücüne vurgu yapıldı.

"Baki Kalan" Ne Anlatıyor?

Ödülünü aldıktan sonra duygularını paylaşan Üstüngel Arı, şunları söyledi: “Dokuz yıl aradan sonra yeni bir roman yazmış olmak ve bu romanın böyle güzel ve anlamlı bir ödülle taçlandırılması benim için büyük bir gurur. Romanı yazarken desteklerini esirgemeyen sevgili eşim Nisanur Süzgün Arı’ya, The Kitap Yayınları ailesine ve beni bu ödüle layık gören jüriye teşekkür ediyorum. Baki Kalan, hayatının son demlerindeki eski bir devrimcinin geçmişiyle hesaplaşmasını anlatıyor. Bu yüzleşmenin böyle değerli bir ödülle onurlandırılması benim için çok kıymetli.”

Roman, hayatının son döneminde geçmişiyle yüzleşen Baki Bey adlı karakterin hikâyesine odaklanıyor. Eski bir dostunun cenazesiyle başlayan içsel yolculuk, gençlik yıllarındaki siyasi mücadelelerden yarım kalan bir aşka, otoriter bir babadan aile trajedilerine kadar uzanıyor. Kitabın arka kapağında şu cümle dikkat çekiyor: “İnsan nasıl anlardı ki öldüğünü? Ölmek şayet, yaşamayı, mücadeleyi, ümit etmeyi, âşık olmayı bırakmak anlamına geliyorsa, Baki Bey çoktan ölmüş olmalıydı.”

Keskin gözlemleri, ironik dili ve doğal diyaloglarıyla dikkat çeken Baki Kalan, okuru hem bireysel hem de toplumsal bir yüzleşmeye davet ediyor. Üstüngel Arı, romanında insana şu soruyu yöneltiyor: “Gerçekten yaşayan kim, geride kalan kim?”