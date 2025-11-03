Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları Ozan Akbaba ile Sinem Ünsal, bu kez çok özel bir projede yeniden bir araya geliyor. İkilinin, Go Türkiye’nin yeni tanıtım filminde rol alacağı öğrenildi.

Kulis bilgilerine göre, daha önce Kaan Urgancıoğlu – Meryem Uzerli ve Engin Akyürek – Afra Saraçoğlu gibi ünlü isimlerin yüzü olduğu tanıtım kampanyasının yeni yüzleri bu yıl Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal olacak.

Hilal Saral yönetecek, Kemal Hamamcıoğlu yazacak

Kasım ayında İstanbul’da çekimleri yapılacak olan tanıtım filmini, başarılı yönetmen Hilal Saral yönetecek. Senaryosunu ise ödüllü yazar Kemal Hamamcıoğlu kaleme aldı.

Ay Yapım imzası taşıyan film, İstanbul’un büyüleyici atmosferini ön plana çıkararak şehrin hem kültürel hem sanatsal zenginliğini dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Ayrıca film, İstanbul’un “dünyanın en büyük dizi platolarından biri” olduğu fikrinden yola çıkılarak çekilecek.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yeniden partnerlik yapacağı proje, hem dizi severler hem de sinema tutkunları arasında şimdiden büyük merak uyandırdı.