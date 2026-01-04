“Eşref Rüya” dizisinde canlandırdığı Komiser Çiğdem karakteriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Büşra Develi, uluslararası arenada ses getiren Joy Awards’a katılmaya hazırlanıyor. Develi, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenecek dev organizasyonda Türkiye’yi temsil edecek isimler arasında yer alacak.

Dünya Yıldızlarıyla Aynı Kırmızı Halıda

Büşra Develi, 16 Ocak’ta Riyad’a gidecek ve 17 Ocak’ta gerçekleştirilecek Joy Awards kırmızı halı törenine katılacak. Her yıl dünya çapında ünlü isimleri bir araya getiren organizasyon, bu yıl da sinema ve televizyon dünyasının dev yıldızlarını ağırlayacak.

Türkiye’den Güçlü Katılım

Joy Awards’a Türkiye’den katılacak ünlü isimler arasında Pınar Deniz, Halit Ergenç, Tuba Büyüküstün, Barış Arduç, Hazal Kaya, Hande Erçel ve Kaan Urgancıoğlu da bulunuyor. Türk oyuncuların uluslararası platformda yer alması, organizasyona ayrı bir renk katacak.

Başarılı kariyeri ve projeleriyle adından söz ettiren Büşra Develi’nin Joy Awards’taki kırmızı halı görünümü ve etkinlikteki temasları şimdiden merak konusu oldu.