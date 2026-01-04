Olay, 1 Ocak'ta Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen başında motosiklet kaskı bulanan şüpheli, apartmana girdikten sonra asansöre binerek idrarını yaptı. Ardından binanın damına çıkan şüpheli, Uğur Kaygısız'ın hobi amaçlı beslediği kuşlarını çaldı. O anlar, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili Uğur Kaygısız'ın suç duyurusunda bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: DHA