Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe karşısında 2-0 önde oldukları maçta kırmızı kart gören Orkun Kökçü’ye büyük tepki gösterdi.

Mücadelenin ikinci yarısında hakem tarafından oyun dışı bırakılan Kökçü, siyah-beyazlı taraftarların hedefi oldu. Taraftarlar, sosyal medyada “takımı yaktın” ve “böyle sorumsuzluk olmaz” gibi yorumlarla oyuncuya tepki gösterdi.

Kökçü’nün kırmızı kartı sonrası maçın dengesi değişirken, Beşiktaşlı futbolseverler X platformunda futbolcuyu gündemin üst sıralarına taşıdı. Taraftarların büyük bölümü, Kökçü’nün derbi disiplinine yakışmayan bir hareket yaptığını savundu.