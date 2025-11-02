Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, son günlerde kamu işçilerinin toplu sözleşmeden kaynaklanan farklarının taksitle ödeneceği iddialarına sert tepki gösterdi.

Çerkezoğlu, yaptığı açıklamada, milyonlarca işçinin enflasyon karşısında zaten eriyen maaşlarıyla ayakta kalmaya çalıştığını vurgulayarak, “Kamu işçilerinin hakkı olan toplu sözleşme farklarını taksitle ödemek, emeğe saygısızlıktır. Gücünüz işçinin, emekçinin üç kuruşuna mı yetiyor?” dedi.

Asgari ücretin yıl ortasında güncellenmemesini de eleştiren Çerkezoğlu, “Ülkenin yarısı asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Elektriğe, kiraya, gıdaya her ay zam gelirken, işçinin ücreti yerinde sayıyor. Asgari ücret artık istisna değil, ortalama ücret haline geldi. Bu tablo kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

DİSK olarak taleplerini net şekilde ortaya koyduklarını belirten Çerkezoğlu, ücretlerin yılda bir kez değil, dört ayda bir güncellenmesi gerektiğini dile getirdi. “Enflasyonun her ay cebimize yansıdığı bir ülkede, yılda bir zam yapmak vicdansızlıktır. Asgari ücret masa başında değil, mutfakta belirlenmelidir.” dedi.

Çerkezoğlu ayrıca, kamu ve özel sektör arasındaki ücret farklarına da değinerek, “Eşit işe eşit ücret ilkesinin çiğnendiği bir dönemdeyiz. Devlette ve özel sektörde farklı asgari ücret uygulamak, anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır.” ifadelerini kullandı.

DİSK’in önümüzdeki günlerde kamu işçileriyle birlikte Ankara’da eylem hazırlığında olduğu öğrenildi. Sendika, hem toplu sözleşme farklarının derhal ödenmesini hem de asgari ücretin yeniden belirlenmesini talep edecek.

Ekonomik sıkıntıların her geçen gün derinleştiğini söyleyen Çerkezoğlu son olarak, “Bir avuç sermayedar için milyarları bulan teşvikler dağıtılırken, emekçiye gelince hesap kitap yapılıyor. Bu adaletsiz düzen değişmeden emeğin hakkı teslim edilemez.” sözleriyle açıklamasını noktaladı.