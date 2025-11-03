Kaza, saat 19.00 sıralarında Menteşe ilçesi Denizova Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 48 DA 433 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişiden biri, olay yerine ilk ulaşan vatandaşlar tarafından zorlukla çıkarıldı. Arazinin sarp olması nedeniyle ekipler kurtarma çalışmalarında güçlük yaşadı. AFAD görevlileri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından araçta sıkışan diğer yaralıyı da çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Menteşe’de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı
Muğla’nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada, uçuruma yuvarlanan bir otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Trend Haberler
Serebral Palsili Bireyler İçin Umudun Adı: SERÇEV
Çaycuma’da Kahvehanede Silahlı Saldırı
Ankaralı Gençlere Yeni Merkez: Zafer Genç Akademi Hizmete Açıldı
Ankaragücü’ne Kastamonuspor Deplasmanında Müjde!
Ünlü Oyuncu MasterChef'e Katıldı!
Her Noktası Emeğe Dayalı Bir Sanat: Filografi