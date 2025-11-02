Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde bugün saat 13.00’te deplasmanda Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde Ankaragücü yönetimi, taraftar kontenjanının artırılması için Kastamonuspor yönetimine başvuruda bulunmuş ancak talep ilk etapta kabul edilmemişti. Bu nedenle maçı yalnızca 220 Ankaragücü taraftarının izlemesi bekleniyordu.

Ancak Ankaragücü yönetiminin maça bir saat kala Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerin ardından misafir tribün kapasitesi artırıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda, oynayacağımız GMG Kastamonuspor karşılaşması için misafir tribün kapasitesi 500 kişiye çıkarılmıştır. Tüm taraftarlarımıza gösterdikleri ilgi ve destek için teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.