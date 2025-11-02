Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya 2 balistik füze ve 79 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin 67 İHA’yı düşürdüğü veya etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırılarının aralıksız sürdüğünü belirterek, “Rusya neredeyse her gece halkımıza çeşitli silahlarla saldırı düzenliyor. Maalesef ölü ve yaralılar var.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, son bir haftada Rus ordusunun Ukrayna’ya yaklaşık 1500 İHA, 1170 güdümlü bomba ve 70’ten fazla füze ile saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper, Rusya’nın hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca Ukrayna Ulusal Polisi, Donetsk bölgesine düzenlenen son hava saldırılarında 5 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını duyurdu.