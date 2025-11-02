Olay, sabah saatlerinde Peyami Safa Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın kot 1 katında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan ve ailesiyle yaşayan Zübeyir Koç, evde yalnız olduğu sırada doğal gaz borusunu kesti. Kısa süre sonra patlama meydana geldi ve yangın çıktı.

Patlama sonucu evde büyük çapta hasar oluşurken, çevredeki bazı dairelerin camları da kırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Elinde ve vücudunda yanıklar oluşan Zübeyir K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

“Zübeyir’in Psikolojik Sorunları Vardı”

Zübeyir K.’nin teyzesi Yeter İrdem, olayın sabah 08.30 sıralarında meydana geldiğini belirterek, “Annesi ve babası işe gitmişti, Zübeyir evde tek başınaydı. Doğal gaz borusunu kesmiş ve çakmakla ateşlemiş. Psikolojik sorunları vardı, tedavi görüyordu. Daha önce de kendisine zarar vermeye çalışmıştı” dedi.

“Büyük Bir Gürültü Duyduk”

Patlamayı duyan komşu Ercan Öztürk ise “Büyük bir gürültüyle sarsıldık. Doğal gaz patlaması olduğunu fark ettik. Diğer evlerin camları da patladı. Dışarı çıktığımızda Zübeyir’in çığlıklarını duyduk. Ellerinde yanıklar vardı, ambulans çağırdık. Ailesiyle yaşayan, bekar biriydi. Zaman zaman işe girip çıkan, psikolojik sorunları olan biriydi” ifadelerini kullandı.