Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 73. yaşını kutluyor. Yıldırım’a doğum günü sürprizi kızı Yaz Yıldırım’dan geldi. Sosyal medya hesabından babasıyla birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Yaz Yıldırım, “İyi ki doğdun babişkom, en iyi baba sensin” notunu yazdı.

Yıldırım’ın doğum günü paylaşımı kısa sürede Fenerbahçeliler arasında da büyük ilgi gördü. Taraftarlar, Yıldırım’a nice sağlıklı yıllar dileyerek yorumlarda bulundu.

Aziz Yıldırım, 1998-2018 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı yapmış, kulüp tarihine damga vuran isimler arasında yer almıştı.