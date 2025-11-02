DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, son günlerde hakkında ortaya atılan “AKP’ye dönecek, ekonomi yönetiminde görev alacak” iddialarını kesin bir dille yalanladı. İstanbul Gaziosmanpaşa’da partisinin ilçe kongresinde konuşan Babacan, bu söylentilerin “asılsız ve kasıtlı” olduğunu belirtti.

“Bize türlü türlü senaryo yazıyorlar. Kimisi diyor ki, AKP’ye dönecekmişiz, kimisi ekonomi yönetimini devralacakmışız. Bizim siyaset anlayışımızda bu tarz kulis dedikodularına yer yok” diyen Babacan, siyasete ilkelerle başladıklarını ve aynı çizgide yürüdüklerini vurguladı.

“Yanlışın yanında durmadık, durmayız”

Babacan, AKP’den ayrılış sürecine de değinerek, “Biz partimiz iktidardayken ayrıldık. Koltuk derdine düşmedik, yanlışın yanında durmadık. Bugün de aynı noktadayız” ifadelerini kullandı.

“Türkiye iki kutuplu siyasetten bıkmış durumda”

Siyasi kutuplaşmayı eleştiren Babacan, “Vatandaşlarımızı ya siyah ya beyaz tercihiyle baş başa bırakmak istemiyoruz. Bu ülkenin üçüncü bir yola, nefes alan bir siyasete ihtiyacı var. Biz o yolu açmaya kararlıyız” dedi.

“Dedikodularla gündem değişmez”

Son olarak medyada yer alan haberlerin dikkat dağıtma çabası olduğunu belirten Babacan, “Dedikodunun bini bir para olmuş. Ama biz bu oyuna gelmeyiz. Milletin derdi geçim derdiyken, kim hangi koltuğa oturacak tartışmalarını anlamsız buluyoruz” diye konuştu.

Babacan’ın açıklamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meclis açılışında aynı karede yer almasının ardından yeniden gündeme gelen “AKP’ye dönüş” iddiaları üzerine geldi. Babacan’ın bu sözleriyle parti içi tabanına da “geri adım yok” mesajı verdiği değerlendiriliyor.

İstersen bu haberin Ankara veya genel siyaset sayfası için versiyonunu da hazırlayabilirim — hangisine göre düzenleyeyim?