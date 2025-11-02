Başkentlilerin en çok fotoğraf çektirdiği yerlerden biri olan Kızılay tabelası, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişilerce yerinden sökülerek çalınmıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Belediye ekipleri, yeni tabelayı aynı noktaya yerleştirerek vatandaşların özlediği manzarayı geri getirdi. Büyükşehir Belediyesi, paylaşımında “Kızılay bizim kalbimiz, tabelası bile gidince eksik hissettik. Neyse ki yerine döndü. Kızılayımızı kimseye kaptırmayız” ifadelerine yer verdi.