Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısında, Başkan Serdar Adalı ve yönetimi için yapılan ibralama oylaması tamamlandı. Kongre üyelerinin çoğunluğu, Adalı’nın ikinci dönemini oy çokluğuyla ibra etti.

Toplantıda, kulübün mali ve idari faaliyetleri detaylı şekilde değerlendirilirken, üyelerden gelen eleştiriler ve öneriler de gündeme taşındı. Oylama sonucunda yönetim kurulu, görevine güven tazeleyerek devam etme yetkisi aldı.

Serdar Adalı, genel kurulun ardından yaptığı kısa açıklamada, “Beşiktaş için birlik zamanı. Her zamankinden daha güçlü bir camiayız,” ifadelerini kullandı.

Kulüp kaynakları, yönetimin yeni dönemde mali disiplinin yanı sıra sportif başarıya da odaklanacağını belirtti.