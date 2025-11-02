Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), eğitimde fırsat eşitliği ilkesini temel alarak hayata geçirdiği Genç Akademiler projesine bir yenisini ekledi. Kızılay Zafer Meydanı’nda açılan Zafer Genç Akademi, kısa sürede Başkentli gençlerin yoğun ilgisini çekti.

Modern, Konforlu ve Erişilebilir Çalışma Alanı

ABB tarafından hizmete açılan Zafer Genç Akademi, toplam 3 bin metrekarelik kullanım alanına sahip. 15-35 yaş arasındaki gençlerin bireysel ve grup çalışmalarını gerçekleştirebileceği merkez, modern, konforlu ve erişilebilir bir çalışma ortamı sunuyor.

Engelli erişimine uygun olarak tasarlanan merkez, aynı anda 500 kişiye kadar hizmet verebilecek kapasitede. Sessiz çalışma odaları, bilgisayar salonu, toplantı ve fuar alanları, dinlenme bölümleri ve BelPa Kafe gibi alanlarla gençlerin tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Zafer Genç Akademi’nin İçeriğinde Neler Var?

Zafer Genç Akademinin olanakları, 7 sessiz çalışma odası, 10 kişilik mini grup toplantı odası, 16 kişilik bilgisayar kullanım alanı, 30 kişilik kapalı toplantı odası, 50 kişilik açık toplantı alanı, Fuar alanı, mescit, mutfak ve geniş dinlenme bölümlerinden oluşuyor.

Gençlerin Yeni Buluşma Noktası Haline Gelecek

Kızılay’ın merkezinde yer alan Zafer Genç Akademi, kolay ulaşılabilir konumu, öğrenci dostu fiyat politikası ve işlevsel tasarımıyla kısa sürede gençlerin yeni buluşma noktalarından biri haline geldi. ABB, bu projeyle Başkentli gençlere hem verimli çalışma ortamı hem de sosyalleşme imkânı sunmayı amaçlıyor.