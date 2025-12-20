Tebliğ kapsamında, perakende ticarete ilişkin idari para cezaları, 2025 yılı için belirlenen yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı esas alınarak güncellendi. Yeni düzenleme, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Buna göre, Bakanlıkça alınan tedbirlere ve ikincil düzenlemelere aykırı hareket eden alışveriş merkezleri, zincir mağazalar, perakende işletmeler, üretici ve tedarikçiler ile taşınmaz, ikinci el motorlu kara taşıtı ve kuyum alım satımı yapanlara her bir aykırılık için 28 bin 620 liradan 858 bin 620 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Haksız ticari uygulamalar, mağaza markalı ürünler, raf tahsisi, kampanyalı ve sürekli indirimli satışlar ile çalışma saatlerine ilişkin ihlallerde ise ceza tutarları 17 bin 988 lira ile 902 bin 256 lira arasında değişecek.

Defter, belge ve kayıtları ibraz etmeyen, eksik veren ya da denetimleri engelleyenlere uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 143 bin 102 lira, üst sınırı ise 715 bin 516 lira olarak belirlendi.

Fahiş fiyat artışı yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere 180 bin 617 lira ile 1 milyon 806 bin 177 lira arasında ceza kesilecek. Piyasada darlık yaratıcı, rekabeti bozucu ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara ise 1 milyon 806 bin 177 liradan 21 milyon 674 bin 130 liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Öte yandan, idari para cezalarının bir takvim yılında uygulanabilecek toplam üst sınırları da yeniden belirlendi. Buna göre bu tutarlar; küçük ölçekli işletmeler için 36 milyon 123 bin 551 lira, orta ölçekli işletmeler için 361 milyon 235 bin 514 lira ve büyük ölçekli işletmeler için 1 milyar 806 milyon 177 bin 570 lira oldu.