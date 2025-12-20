Birleşik Metal İşçileri Sendikası, metal işçilerinin taleplerini dile getirmek amacıyla 21 Aralık Pazar günü Gebze’de miting düzenleyecek.

Sendikanın çağrısıyla işçiler, saat 13.00’te Gebze Trafo Meydanı’nda toplanmaya başlayacak. Burada bir araya gelen metal işçileri, daha sonra mitingin yapılacağı Gebze Kent Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirecek.

Miting; gelirde adalet, vergide adalet, asgari değil insanca yaşanacak bir ücret ve MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi sürecinde metal işçilerinin haklı taleplerinin kabul edilmesi hedefleriyle düzenleniyor.

Birleşik Metal-İş yetkilileri, artan hayat pahalılığı ve vergi yükü karşısında işçilerin alım gücünün her geçen gün düştüğüne dikkat çekerek, tüm metal işçilerini ve emekçileri mitinge katılmaya çağırdı.