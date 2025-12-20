Tebliğ kapsamında, kalayla kaplanmış (teneke) ürünlere yönelik yürütülen damping soruşturması tamamlandı. Soruşturma sonucunda söz konusu ürünlerin dampingli ithalat yoluyla Türkiye pazarına girdiği ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edildi. Bu doğrultuda, ilgili ülkeler menşeli ürünlerin ithalatına dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Alınan karara göre, Almanya, Çin, Güney Kore, Japonya ve Sırbistan menşeli teneke ürünlerin ithalatında, firmalara göre değişmek üzere CIF bedeli üzerinden belirli oranlarda dampinge karşı vergi uygulanacak. Buna göre;

Almanya menşeli ürünlerde yüzde 5,53 ve 11,05 ,

Çin menşeli ürünlerde yüzde 23,88 , 24,73 , 24,83 ve 50,08 ,

Güney Kore menşeli ürünlerde yüzde 12,54 ve 16,28 ,

Japonya menşeli ürünlerde yüzde 20,29 ve 43,37 ,

Sırbistan menşeli ürünlerde ise yüzde 15,43 ve 36,87 oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

Söz konusu önlemler, yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Önlemlerin sona erme tarihinden önce nihai gözden geçirme soruşturması başlatılması halinde ise uygulama, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.