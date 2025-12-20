ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Suriye’de Palmira merkezli geniş kapsamlı bir askeri operasyonun başlatıldığını açıkladı. “Şahine Vuruşu” adı verilen operasyonun, 13 Aralık’ta ABD kuvvetlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıya doğrudan misilleme olduğu belirtildi.

Savunma Bakanı’nın açıklamasına göre ABD güçleri, IŞİD’e ait militan unsurları, lojistik altyapıyı ve silah depolarını hedef aldı. Operasyonun amacı, örgütün bölgede yeniden toparlanma ve saldırı kapasitesini tamamen ortadan kaldırmak olarak ifade edildi.

“Bu Bir Savaş İlanı Değil, Hesap Sormadır”

Bakanlık açıklamasında, operasyonun yeni bir savaşın başlangıcı olmadığı özellikle vurgulandı. “Bu bir savaş ilanı değil, açık bir intikam ilanıdır” denilen açıklamada, ABD’nin vatandaşlarını ve askerlerini koruma konusunda geri adım atmayacağı mesajı verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Dünyanın neresinde olursa olsun Amerikalıları hedef alırsanız, ABD sizi avlar, bulur ve etkisiz hale getirir.”

Öldürülen ABD Askerleri Vurgusu

Operasyonun, geçtiğimiz haftalarda Suriye’de IŞİD saldırısında hayatını kaybeden ABD askerleri sonrası planlandığı belirtildi. Savunma Bakanlığı, söz konusu saldırının “karşılıksız kalmayacağını” daha önce kamuoyuna duyurmuştu. “Şahine Vuruşu” operasyonunun bu çerçevede önceden planlanan ve istihbarat destekli bir misilleme olduğu aktarıldı.

“Devam Edecek” Mesajı

ABD Savunma Bakanı Hegseth, operasyonun tek seferlik olmadığını vurgulayarak, “Bugün düşmanlarımızı avladık ve öldürdük. Çok sayıda. Ve bu operasyonlar devam edecek” dedi.

Bölgede Gerilim Yükseliyor

Uzmanlara göre ABD’nin bu açıklaması, Suriye sahasında IŞİD’e karşı askeri baskının artacağına işaret ediyor. Aynı zamanda Washington’un, bölgedeki silahlı gruplara yönelik caydırıcılık politikasını sertleştirdiği değerlendirmesi yapılıyor.

Gözler şimdi, operasyonun sahadaki etkilerine ve IŞİD’in olası karşı hamlelerine çevrilmiş durumda.