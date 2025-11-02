SÜMER TAŞKIRAN

Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV), 2002 yılında Ankara’da kurularak serebralpalsili ve çoklu engeli bulunan çocuklara destek olma hedefiyle yola çıktı. 2018 yılında “Kamu Yararına Çalışan Dernek” statüsünü kazanan SERÇEV, bugün 1700 üye ve 500’e yakın gönüllüsüyle güçlü bir dayanışma ağı oluşturuyor.

Dernek, çocukların eğitim, sağlık, rehabilitasyon ve sosyal yaşamda eşit fırsatlara erişebilmesi için pek çok proje yürütüyor. Amacı, bu bireylerin toplumsal hayata bağımsız ve üretken bireyler olarak katılmalarını sağlamak.

"BİZ BURADAYIZ, ÇÜNKÜ İNANIYORUZ"

SERÇEV Genel Sekreteri Sinem Ersoy, serebral palsili bireylerin potansiyeline inandıklarını vurgulayarak, “Doğum öncesi, anı ya da sonrasında beyne oksijen gitmemesinden kaynaklı kas kontrol yetersizliği serebral palsi olarak tanımlanıyor. Yeşil renk bizim için özel; çünkü yeşil tohumlamanın filizini, umudu simgeliyor. Bu yüzden yeşil giyiyoruz — bu hem serebralpalsinin hem de yeniden doğuşun rengi.

Biz çocuklarımıza inandığımızda ve onlara doğru ortamı hazırladığımızda yapamayacakları hiçbir şey yok. Bu nedenle buradayız; uzay mühendisimizle, bilgisayar mühendisimizle, sanatçımızla birlikte buradayız. Biz, bize inanıldığında her yerdeyiz” dedi.

MİLLİ EĞİTİM İLE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

SERÇEV'in Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle iki proje okulunun faaliyete geçtiğini söyleyen Ersoy, "Bu okullarda serebral palsili öğrenciler, bireysel yeteneklerine uygun eğitim alıyor ve hayata daha güçlü hazırlanıyor. Okullarımızdaki öğrenci sayısı her geçen gün artıyor. Şu an iki bine yakın üyemizle büyüyen bir aileyiz" dedi.

YENİ UFUK: TEKERLEKLİ SANDALYE ÜRETİMİ PROJESİ

SERÇEV’in önümüzdeki döneme damgasını vuracak projesi ise 'Tekerlekli Sandalye Üretimi' olacak. Bu proje, sadece ihtiyaç sahiplerine destek sağlamayı değil, aynı zamanda yerli üretimi teşvik etmeyi de hedefliyor.

"Ulusal ölçekte bir proje yürütüyoruz. Tekerlekli sandalye üretimiyle hem istihdam hem de sosyal sorumluluk alanında fark yaratacağız" diyen Ersoy, derneğin misyonunun her geçen gün genişlediğini vurguladı.

'HAYAT BOYU YAŞAM MERKEZLERİ' HAYALİMİZ

SERÇEV’in hedefleri yalnızca çocukluk dönemini kapsamadığını ifade eden Ersoy, serebralpalsili bireylerin yetişkinlikte karşılaştıkları yeni ihtiyaçlara da dikkat çekerek, “Çocuklarımız büyüdükçe yeni alanlarımız ortaya çıkıyor. Özellikle istihdam ve sosyal yaşamda fırsat eşitliği sağlamak istiyoruz. Bizden sonraki kuşak için ‘Hayat Boyu Yaşam Merkezleri’ hayal ediyoruz. Bu merkezler, bireylerin hayatlarını kolaylaştıracak, üretken bir yaşamı destekleyecek alanlar olacak." dedi.

"BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ

SERÇEV, 23 yıllık yolculuğunda binlerce çocuğun ve ailenin hayatına dokunan SERÇEV Genel Sekreteri Sinem Ersoy, son olarak şu ifadelere yer verdi: "Derneğimiz, gönüllü desteğini büyütmeye ve farkındalık kampanyalarıyla topluma ilham vermeye devam ediyor. Her bireyin içinde bir güç var, yeter ki ona inanılacak bir ortam sunulsun. Bizim farkındalığımız fark yaratıyor, çünkü umudun rengi yeşil!”