RIZA PEHLİVAN

Cumhuriyetimizin 102. yılı, Üniversiteli Gençlere Yardım ve Kültür Derneği (ÜNİGENÇ) tarafından Ankara Etap Altınel Hotel’de büyük bir coşku ve gururla kutlandı.

Törene, Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak ve eşi Nermin Sarıtoprak, TÜSİAV Genel Sekreteri Sayın Kutlu Tamay, TÜSİAV Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Cem Tunç ile birçok sivil toplum kuruluşu başkanı ve değerli üyeleri katılım sağladı.

Programın sunuculuğunu Dr. Elif Savaşkan üstlendi. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından ÜNİGENÇ BURSİYER ÖĞRENCİLERİNİN “Andımız”ı okumaları, salonda güçlü bir birlik ve beraberlik atmosferi oluşturdu.

“Andımız”ın ardından ÜNİGENÇ Derneği Başkanı Melahat Okan, günün anlam ve önemine dair konuşmasını gerçekleştirdi. Okan, gençliğin Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma sorumluluğuna vurgu yaparak, ÜNİGENÇ’in bu misyonla geleceğe umutla yürüdüğünü ifade etti.

Sonrasında söz alan TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda çağdaşlaşmanın ve toplumsal ilerlemenin teminatı olduğunu belirterek gençleri bu idealleri yaşatma konusunda teşvik etti.

Etkinlik kapsamında Ankara Seymenleri’nin geleneksel gösterisi büyük beğeni topladı. Seymenlerin sahnelediği performans, Türk kültürünün köklü değerlerini bir kez daha hatırlattı.

Günün en özel bölümlerinden biri ise Nursen Yavaş’ın öncülüğünde gerçekleştirilen Anıtkabir yürüyüşü ve ardından çekilen “Cumhuriyet Hatıra Fotoğrafı” oldu. Katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla “Cumhuriyet Bizim” mesajını gururla dile getirdi.

ÜNİGENÇ Derneği, bu özel etkinlikle Cumhuriyetin gençliğe emanet olduğu gerçeğini bir kez daha güçlü bir şekilde vurguladı.