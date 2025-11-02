İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Alto Adige Bölgesi’nin Ortles mevkisinde dün akşam saatlerinde çığ düştü. Olay sırasında bölgede bulunan Alman kayakçı grubunun çığdan etkilendiği bildirildi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, sabah saatlerinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında ise 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Yetkililer, bölgede yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesinin devam ettiğini, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını kontrollü şekilde sürdürdüğünü belirtti.