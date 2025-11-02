ABD ve Çin Arasında Yeni Dönem
ABD ve Çin Arasında Yeni Dönem
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Alto Adige Bölgesi’nin Ortles mevkisinde dün akşam saatlerinde çığ düştü. Olay sırasında bölgede bulunan Alman kayakçı grubunun çığdan etkilendiği bildirildi. İlk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, sabah saatlerinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında ise 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Yetkililer, bölgede yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesinin devam ettiğini, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını kontrollü şekilde sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: DHA