ABD’de açıklanan güçlü bilançolar, küresel piyasalarda pozitif seyrin devam etmesini sağladı. Teknoloji devlerinin sürdürülebilir büyüme beklentileri artarken, yapay zeka yatırımlarına dair endişeler azaldı.

ABD’de şirketlerin üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamasıyla piyasalarda yükseliş eğilimi sürüyor. Amazon, Apple ve Netflix gibi teknoloji devlerinin beklentilerin üzerinde gelir açıklaması, küresel risk iştahını artırdı.

Ayrıca, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin azalması da piyasalardaki iyimser havayı güçlendirdi.

ABD piyasalarında bilanço etkisi

ABD’de federal hükümetin kapanmasının sürmesi nedeniyle bu hafta tarım dışı istihdam verisi açıklanmayacak. Ancak ISM imalat sanayi PMI ve ADP istihdam raporu, ekonomiye dair ipuçları açısından yakından izlenecek.

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin kapalı kalmasından dolayı Demokratları sert sözlerle eleştirdi. Trump, “Demokratlar ne yaptıklarını bilmiyor, çılgın delilere döndüler” ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin’in nadir toprak elementleri ihracatını durdurma tehdidini “hata” olarak nitelendirdi. Bessent, “İki yıl içinde alternatif tedarik kaynaklarını güvence altına alacağız” dedi.

Beyaz Saray, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılan ticaret anlaşmasının detaylarını paylaştı. Açıklamaya göre Çin, nadir toprak elementleri ihracat kısıtlamalarını kaldıracak ve fentanil üretiminde kullanılan kimyasalların Kuzey Amerika’ya ihracatını durduracak.

Fed üyelerinden faiz indirimi tartışması

Bazı ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları, yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini zayıflattı.

Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, enflasyon endişeleri nedeniyle indirime karşı olduğunu belirtti.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, “İş gücü piyasası yavaşlıyor ama enflasyon hâlâ yüksek” dedi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack da kısıtlayıcı politikaların sürmesi gerektiğini savundu.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise indirimi destekleyerek, “İndirime rağmen para politikası hâlâ kısıtlayıcı alanda” değerlendirmesinde bulundu.

Bu açıklamaların ardından Fed’in aralık ayında faiz indirme olasılığı yüzde 70 seviyesinde fiyatlanıyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,09, dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 99,7 seviyesinde işlem görüyor.

Altının onsu yüzde 0,2 artışla 4.015 dolar, Brent petrolün varili ise yüzde 0,9 artışla 64,6 dolar seviyesine yükseldi.

New York borsası pozitif kapandı

Cuma günü açıklanan güçlü bilançoların etkisiyle New York borsası yükselişle haftayı kapattı.

Amazon’un satışları yüzde 13, net kârı yüzde 39 arttı; hisseleri yüzde 10’a yakın değer kazandı.

Apple’ın net kârı yüzde 86 artarken, hisseleri hafif geriledi.

Netflix’in 1’e 10 hisse bölünmesi açıklaması sonrası hisseleri yüzde 3 yükseldi.

Chevron hisseleri yüzde 3 artarken, ExxonMobil hafif kayıp yaşadı.

Endekslerde ise Dow Jones yüzde 0,09, S&P 500 yüzde 0,26, Nasdaq yüzde 0,61 değer kazandı.

ABD endeks vadeli kontratları da haftaya pozitif başladı.

Avrupa’da gözler İngiltere Merkez Bankası’nda

Avrupa piyasalarında bu hafta İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı öne çıkıyor.

Enflasyonist baskıların sürdüğü İngiltere’de, BoE’nin faizi sabit bırakması bekleniyor.

Avro Bölgesi’nde ise yıllık enflasyon ekimde yüzde 2,1’e gerilerken, çekirdek enflasyon yüzde 2,4’e yükseldi.

Fransa’daki siyasi belirsizlik de Avrupa borsaları üzerinde baskı oluşturuyor.

Cuma günü CAC 40 yüzde 0,44, DAX 30 yüzde 0,67, FTSE 100 yüzde 0,44 düşüş kaydetti.

Asya borsaları haftaya yükselişle başladı

New York borsasındaki pozitif hava, haftanın ilk gününde Asya piyasalarına da taşındı.

Çin’de imalat sanayi PMI verisi 51,2’den 50,6’ya gerileyerek ekonomik endişeleri artırdı.

Ancak analistler, Çin yönetiminin yeni teşvik paketleri açıklayabileceğini belirtiyor.

Güney Kore’de Kospi endeksi 4.216,93 puanla rekor kırarken yüzde 2,3 yükseldi.

Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Hang Seng yüzde 0,6 artış kaydetti.

Japonya borsası, tatil nedeniyle kapalı.

Borsa İstanbul yükselişle kapattı

Cuma günü alış ağırlıklı seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 artışla 10.971,52 puandan tamamladı.

Dolar/TL 42,06, Euro/TL 45,10 seviyelerinde yatay seyrini sürdürüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon verileri ve TCMB haftalık para-banka istatistikleri, yurt dışında ise küresel imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

BIST 100 endeksi için 11.100-11.200 direnç, 10.800-10.700 destek seviyeleri öne çıkıyor.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi yüzde 2,69

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre ekonomistler, Ekim ayında TÜFE’nin yüzde 2,69 artmasını bekliyor.

Bu tahmine göre, yıllık enflasyonun yüzde 33,29’dan yüzde 33,05’e gerileyeceği öngörülüyor.

2025 yılı sonu için enflasyon beklentisi yüzde 31,93 seviyesinde.

Bugün piyasalarda takip edilecek veriler

10.00 Türkiye – TÜFE, ÜFE, İSO İmalat Sanayi PMI

11.55 Almanya – İmalat Sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi – İmalat Sanayi PMI

12.30 İngiltere – İmalat Sanayi PMI

14.30 Türkiye – Haftalık para ve banka istatistikleri

17.45 ABD – İmalat Sanayi PMI

18.00 ABD – ISM İmalat Sanayi PMI