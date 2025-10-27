Çankaya Belediyesi, emeklilerin sosyal yaşamını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Emekli Lokalleri’nin sayısını artırıyor. Bu kapsamda, Çiğdem Mahallesi’nde kısa sürede tamamlanan Çiğdem Emekli Kampüsü 28 Ekim Salı günü saat 14.00’te hizmete açılacak.

Kampüs, Emekli Lokali, Kent Bostanı ve spor alanları ile emeklilerin keyifli vakit geçirebileceği bir buluşma noktası sunacak. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, açılışla ilgili olarak “Örnek bir tesis olarak herkesin beğenisini kazanacak Çiğdem Emekli Kampüsümüzü Çankayalıların hizmetine sunuyoruz” dedi.

Üyelik sistemiyle çalışacak kampüs, zihinsel egzersizler, odaklanma çalışmaları ile işitsel ve görsel becerileri geliştiren etkinlikler gibi çeşitli aktiviteler sunacak. Üyeler, sosyal buluşmalarda bir araya gelirken çay, kahve ve poğaça gibi ikramlardan da ücretsiz yararlanabilecek. Ayrıca Mürsel Uluç Mahallesi’nde yapımı devam eden yeni Emekli Lokali de kısa süre içinde hizmete girecek.