Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine ilişkin uygulama düzenlemeleri ve heyetler arası görüşmelerin tamamlandığını belirterek, iki ülke arasında iş birliği beyanına imza attıklarını açıkladı.

Erdoğan, mutabakatın iki yakın müttefik arasındaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olduğunu vurgulayarak, “Bu iş birliğimiz savunma sanayinde müşterek projelere kapı aralayacak” dedi. Ayrıca, ticaret ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi ve üçüncü ülkelerde ortak yatırımlar yapılması gibi adımlar üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Gazze’deki insani durum ve Filistin halkına yönelik yardımların ulaştırılmasının önemine değinerek, İsrail hükümetinin dizginlenmesi gerektiğini belirtti. Ukrayna ve Suriye’deki gelişmeleri de ele alan Erdoğan, barış ve istikrar için iç ve dış aktörlerin olumsuz etkilerinin önlenmesi gerektiğini söyledi.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ise, Türkiye ile imzalanan iş birliği anlaşmasının stratejik ortaklığı derinleştireceğini belirterek, “20 Eurofighter Typhoon uçağı sağlanacak ve ileride daha fazlası için imkan var. Bu adım NATO güvenliğini güçlendirecek, savunma sanayindeki iş birliğini artıracak ve 20 bin istihdam sağlayacak” dedi.

Görüşmede, enerji, savunma sanayi, ticaret ve insani yardım alanlarında iki ülke arasındaki iş birliğinin genişletilmesine yönelik mutabakat sağlandı.