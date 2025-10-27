Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısı sonrası CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) verilerinin kopyalanmadığını ve dosyada yer alan kişilerin böyle bir iddiada bulunmadığını belirtti.

Deniz Yücel, konuşmasında CHP’nin millet iradesini koruma kararlılığını vurguladı. “21. yüzyılda halkımızla birlikte demokrasiyi, adaleti ve özgürlüğü savunmak için meydanlardayız” diyen Yücel, iktidarın CHP ve Ekrem İmamoğlu’na yönelik suçlamalarının asılsız olduğunu ifade etti.

Yücel, CHP’ye yönelik haksız iddialara değinerek, “İmamoğlu’na hırsız ve yolsuzluk iftirası attılar ama kanıt bulamadılar. Cumhuriyet Halk Partisi’nin direniş ruhunu anlamadılar. Sandıkta hep yenildiler, şimdi de casusluk gibi asılsız suçlamalarla yolumuzu kesmeye çalışıyorlar. Millete meydan okuyorlar, cevabı Türk Milleti verecek” dedi.

CHP Sözcüsü, ayrıca halkın partilerine duyduğu güven ve Ekrem İmamoğlu sevgisinin her geçen gün arttığını belirterek, partinin yükselişinin devam edeceğini vurguladı.