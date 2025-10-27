MKE Ankaragücü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yaptığı açıklamalar sonrası adil ve dürüst futbol anlayışına verdiği desteği sosyal medya üzerinden duyurdu. Kulübün X hesabından yapılan paylaşımda, “Futbol sadece sahada kazanılır, emeğin ve mücadelenin ön planda olduğu bir düzenin yeniden tesis edilmesi en büyük temennimizdir” ifadeleri kullanıldı.

MKE Ankaragücü Başkanı Nuri Muhammet Yaman imzasıyla yapılan açıklamada, kulübün Türk futbolunun itibarını ve adaletini koruyacak her adımın yanında olmaya devam edeceği vurgulandı. Kulüp, futbolun temiz ve şeffaf bir anlayışla oynanmasının önemine dikkat çekerek, kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.

Kamuoyuna Duyuru



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bugün yaptığı açıklamalar, Türk futbolunda adalet ve güvenin ne kadar önemli bir noktada olduğunu bir kez daha göstermiştir.



MKE Ankaragücü olarak, adil, temiz ve dürüst futbol anlayışını sonuna… pic.twitter.com/84SDjXMrM9 — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) October 27, 2025