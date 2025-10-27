Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’in 102. yılı, Başkent Ankara’da özel konserlerle kutlanacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da, Avrasya Oda Orkestrası eşliğinde ‘Türk Valsleri ve Cumhuriyet Şarkıları’ konseriyle müzikseverlerle buluşacak.

Konserde, duayen keman sanatçısı Cihat Aşkın ve bariton Teyfik Rodos, izleyicilere Cumhuriyet coşkusunu yaşatacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi de Opera Sahnesi’nde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ile birlikte 29 Ekim’e özel bir konser düzenleyecek. Albay Bülent Yüksel’in yönetiminde soprano Ezgi Biçici, mezzosoprano Hatice Zeliha Tunçyürek, tenor Şenol Talınlı ve bariton Kamil Kaplan eserlerini seslendirecek. Konserde sevilen operalardan aryalar ile Drama Köprüsü ve Bülbülüm Altın Kafeste gibi eserler yer alacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, şef Cemi’i Can Deliorman yönetiminde 30-31 Ekim’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da ‘Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri’ verecek. İki gün boyunca sahnede misafir korolar da yer alacak ve Türk müzik repertuarının bilinen marşları seslendirilecek.

Ayrıca Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri kapsamında Hakan Aysev sahne alacak. Başkentliler, bu konserlerle Cumhuriyet coşkusunu müzikle yaşayacak.