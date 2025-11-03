Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesi için başvurular 10 Kasım–19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Vatandaşlar, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın proje illerinde bulunan yetkili şubelerinden veya e-Devlet üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Başvuru Şartları Açıklandı

Projeye, 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve üzerine kayıtlı konut bulunmayan herkes başvurabilecek.

Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul’da 145 bin TL’yi, diğer illerde ise 127 bin TL’yi geçmemesi gerekiyor.

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar için ise kolaylık sağlanacak. Bu kapsamda, başvuru sırasında nüfus kayıt örneği veya 1 yıllık ikamet belgesi yeterli olacak.

Başvuru Ücreti ve Konut Fiyatları

TOKİ’nin 500 bin konutluk projesinde başvuru bedeli 5 bin TL olarak belirlendi.

Konut satış bedelleri 1 milyon 800 bin TL’den başlayacak. Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneğiyle devlet güvencesinde ev sahibi olabilecek.

Taksitler 6 Bin 750 TL’den Başlayacak

Sosyal konut projelerinde İstanbul’daki aylık taksit tutarları 7 bin 313 TL ile 11 bin 63 TL arasında değişirken, diğer illerde 6 bin 750 TL ile 9 bin 938 TL arasında olacak.

Alt gelir grubuna özel konutlarda ise ilanda belirtilen oranda peşinat ödemesi yapılacak. Bu tutar, sözleşme sırasında aracı bankaya yatırılacak.

Kimler Bu Haklardan Yararlanamayacak?

Anne ve babasının üzerine tapu olanlar TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'nden yararlanamayacak. 30 yaşını geçmiş bireyler için ise aile bireylerinden birinin üzerine tapu olması etkilemeyecek.

500 Bin Konut 81 İlde Hayata Geçecek

TOKİ’nin dev projesiyle 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Projenin illere göre dağılımı ise şöyle açıklandı:

İstanbul: 100 bin konut

Ankara: 30 bin 780 konut

İzmir: 21 bin 520 konut

Gaziantep: 13 bin 940 konut

Konya: 13 bin 670 konut

Şanlıurfa: 13 bin 190 konut

Diyarbakır: 12 bin 170 konut

Bursa: 13 bin 730 konut

Antalya: 13 bin 160 konut

Hatay: 12 bin 640 konut

Ardahan: 540 konut

Proje kapsamında inşa ve ihale süreci kasım ayında başlayacak, ilk kura çekilişleri aralık ayında yapılacak. Konut teslimatları ise Mart 2027 itibarıyla kademeli şekilde gerçekleştirilecek.