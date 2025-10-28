Çankaya'da Bir Emekli Kampüsü Daha Açılıyor
Çankaya'da Bir Emekli Kampüsü Daha Açılıyor
İçeriği Görüntüle

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 102. yılını ilçede düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Gün boyu sürecek kutlamalar kapsamında Çankaya Gençlik Bandosu ve Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu gösteriler sunacak. Etkinlikler, Atatürk Sanat Merkezi’nde Hakan Aysev konseri ile sona erecek.

Çankaya Belediyesi Cumhuriyet Bayramı Etkinlik Programı

  • Çayyolu Atapark – Saat 10.00
    Çelenk Takdimi ve Resmi Tören
    Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu Gösterisi

  • Kızılay Zafer Anıtı – Saat 11.00
    Resmi Tören ve Çelenk Sunumu

  • Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası Önü Kızılay – Saat 12.00
    Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu Gösterisi

  • Bahçelievler 7 Cadde Kortej – Saat 14.30
    Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu Gösterisi

  • Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası Önü Kızılay – Saat 16.00
    Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu Gösterisi

  • Kuğulupark – Saat 17.00
    Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu Gösterisi

  • Atatürk Sanat Merkezi – Saat 20.00

  • Hakan Aysev Cumhuriyet Bayramı Konseri

Muhabir: Zehra Önen