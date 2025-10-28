Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 102. yılını ilçede düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Gün boyu sürecek kutlamalar kapsamında Çankaya Gençlik Bandosu ve Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu gösteriler sunacak. Etkinlikler, Atatürk Sanat Merkezi’nde Hakan Aysev konseri ile sona erecek.
Çankaya Belediyesi Cumhuriyet Bayramı Etkinlik Programı
Çayyolu Atapark – Saat 10.00
Çelenk Takdimi ve Resmi Tören
Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu Gösterisi
Kızılay Zafer Anıtı – Saat 11.00
Resmi Tören ve Çelenk Sunumu
Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası Önü Kızılay – Saat 12.00
Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu Gösterisi
Bahçelievler 7 Cadde Kortej – Saat 14.30
Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu Gösterisi
Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası Önü Kızılay – Saat 16.00
Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu Gösterisi
Kuğulupark – Saat 17.00
Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu Gösterisi
Atatürk Sanat Merkezi – Saat 20.00
Hakan Aysev Cumhuriyet Bayramı Konseri