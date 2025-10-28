Terminal Kadıköy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kentin dört bir yanından vatandaşı bir araya getirerek kutlamaya hazırlanıyor. Etkinlik, DJ performansları ve Ozbi konseri ile Cumhuriyet coşkusunu sokaklara taşıyacak.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Terminal Kadıköy’de

29 Ekim Çarşamba günü saat 17.00’de kapılarını açacak etkinlik, Terminal Kadıköy meydanını kırmızı-beyaz bir kutlama alanına dönüştürecek. Günün ritmi, saat 17.30’da başlayacak DJ performansıyla yükselecek. Ardından 18.30’da sahneye çıkacak Ozbi, Cumhuriyet’in 102 yıllık hikayesini notalara taşıyacak.

Coşku, saat 20.00’de ikinci DJ performansıyla devam edecek ve Terminal Kadıköy sokakları müzikle birleşen Cumhuriyet neşesiyle geceye ışık saçacak.

Terminal Kadıköy 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı

17:00 – Kapı Açılışı

17:30 – 18:25 – DJ Performansı

18:30 – 20:00 – Ozbi Konseri

20:00 – 20:45 – DJ Performansı

Terminal Kadıköy, daha önce 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Yeni Türkü konseriyle binlerce kişiyi bir araya getirmişti. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı’nda da benzer bir coşku yaşanması bekleniyor.