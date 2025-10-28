BALIKESİR Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çetin Önalan, depremin İzmir’de herhangi bir depremi tetiklemeyeceğini, ancak Balıkesir çevresindeki faylara stres aktarabileceğini açıkladı.

Önalan, “İzmir bölgesindeki fayların zaten her an deprem üretebilecek düzeye geldiğini biliyoruz. İzmir için deprem tehlikesi dün neyse bugün de aynı” dedi.

Sındırgı depremi ve artçılar

10 Ağustos’ta Sındırgı’da meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölge, dün yine 6.1 büyüklüğünde bir depremle sallandı. AFAD Deprem Dairesi, depremin derinliğini 5,99 kilometre olarak belirledi. Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi’nde birçok ilde hissedildi ve artçı sarsıntılar 4.4 büyüklüğüne kadar ulaştı.

Önalan, Sındırgı segmentinde meydana gelen depremin yaklaşık 10 kilometrelik bir fayın kırıldığını gösterdiğini söyledi. Depremde hasar görmüş ve yorulmuş binaların 6.1 büyüklüğünde bir sarsıntıda yıkılma riskinin bulunduğunu belirterek, artçı sarsıntılar nedeniyle bu binalara girilmemesi gerektiğini vurguladı.

İzmir’de deprem riski ve hazırlıklar

Koray Çetin Önalan, İzmir’de özellikle Tuzla, Gülbahçe ve Seferihisar faylarının sismik boşluk oluşturduğunu ve her an deprem üretebilecek durumda olduğunu ifade etti. Önalan, İzmir’de yaklaşık 600 bin yapının deprem açısından riskli olduğunu belirterek, belediyelerin mikrobölgeleme, jeolojik ve jeoteknik etütler ile güvenli alanlarda hızlı konut üretimi yapmasının önemine dikkat çekti.

Ayrıca, deprem anında uygulanacak planların hazır olması gerektiğini vurgulayan Önalan, “Depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz, ama olacağını biliyoruz. Bu nedenle hazırlıklı olmak zorundayız” dedi.