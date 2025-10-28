Bir süre önce erişime kapatılan TELE1’in YouTube kanalı yeniden aktif hale geldi. Kanalın, YouTube’un topluluk kuralları ihlali gerekçesiyle kapatıldığı iddia edilmişti.

YouTube’un resmi yardım sayfasına göre, topluluk kuralları ihlali nedeniyle kapatılan kanallar için itiraz hakkı bir yıla kadar sürüyor. Ancak kullanıcılar genellikle silinen hesapların 30 gün içinde geri yüklendiğini belirtiyor. TELE1’in kanalının bu sürenin dolmasını beklemeden yeniden açılması dikkat çekti.

Kanalın kapatılma nedenine veya geri yüklenme sürecine ilişkin hem YouTube’dan hem de TELE1 yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.