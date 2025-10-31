Hükümet, emeklilik sisteminde köklü bir değişikliğe hazırlanıyor. Yeni düzenlemeye göre, emekli maaşları artık tamamen prim gün sayısına göre belirlenecek.

Bu kapsamda az prim ödeyen vatandaşlar daha düşük, uzun yıllar prim ödeyen çalışanlar ise daha yüksek emekli maaşı alacak. Amaç, sistemde adaletin sağlanması ve kayıt dışı çalışmanın önüne geçilmesi olarak açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı modelde, “herkesin yatırdığı kadar alacağı” bir formül öne çıkıyor. Yeni sistemin detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.