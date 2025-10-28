Etimesgut Belediyesi, ilçenin farklı bölgelerinde planlı ve ilçe dokusuna uygun park ile yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, parkları yalnızca dinlenme alanı olarak değil, aynı zamanda vatandaşların sosyal, kültürel ve sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran çok yönlü yaşam alanları haline getirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, ilçedeki parkları ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve yeni düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beşikcioğlu’na ziyaretinde Park ve Bahçeler Müdürü Nihat Bayramoğlu eşlik etti.

Ziyaretler kapsamında Oyuncakistan Parkı, Alparslan Türkeş Parkı, Huzur Dudayev Parkı, Şehitler Parkı, Çiğdem Parkı, Osman Bölükbaşı Parkı, Abdurrahim Karakoç Parkı, Kürşat Parkı, Zeki Bulut Parkı, Türkan Saylan Parkı, Kerkük Parkı ve Gülnihal Parkı’nda mevcut durumlar incelendi.

Etimesgut Belediyesi ayrıca, park çevrelerinde vatandaşların daha hızlı ve elverişli şekilde sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi için çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri geliştirmeyi planlıyor.

Saha gezisi sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Beşikcioğlu, belediye hizmetleri hakkında bilgi verirken park düzenlemelerine ilişkin önerileri de dinledi.