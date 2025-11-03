DENİZLİ, (DHA)- 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve yarışı veren Denizli İdmanyurdu'nun tecrübeli futbolcusu Bilal Şeflek'in Söke 1970 SK deplasmanı sonrası anjiyo olduğu açıklandı. Denizli temsilcisi, 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili, "Futbolcumuz Bilal Şeflek, dün oynanan Söke 1970 Spor karşılaşması sırasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Yapılan kontroller sonucunda anjiyo işlemi uygulanmış, operasyon başarıyla tamamlanmıştır.

Şu anda müşahede altında bulunan oyuncumuzun genel sağlık durumu iyi olup, tedavisi hastanede devam etmektedir" açıklamasını yayınladı.