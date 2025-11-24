Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada motokurye Muratcan Pekeroğlu (25), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Siteler Mahallesi Tokat Caddesi'nde meydana geldi. S.S.'nin kullandığı 20 APR 32 plakalı otomobil, kontrolsüz şekilde ana yola çıkan Muratcan Pekeroğlu'nun kullandığı 20 AOD 082 plakalı motosiklete çarptı. İhbarla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Pekeroğlu, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan motokurye Pekeroğlu, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü S.S. gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.