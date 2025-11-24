Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde 1994 yılında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlenen programla anıldı.

Mazgirt ilçesindeki Darıkent beldesinde 11 Eylül 1994'te teröristler tarafından kaldıkları lojmanda şehit edilen öğretmenler Vedat İnan, Mustafa Kaynarca, Ali İhsan Çetinkaya, Büminhan Temizkan, Rüstem Şen, Metin Kaynar için anma programı düzenlendi. Darıkent köyündeki şehitlik önünde yapılan anma programına; Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Mazgirt Kaymakamı Emrah Akduman, İl Milli Eğitim Müdürü Bahammeddin Karaköse ve öğretmenler katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehit öğretmenlerin öz geçmişlerinin okunduğu programda dualar edildi, öğretmenler anısına yaptırılan şehitliğe karanfiller bırakıldı.

'6 KIYMETLİ ÖĞRETMENİMİZ ŞEHİT EDİLDİ'

Vali Şefik Aygöl, şehit öğretmenleri rahmetle andığını belirterek, "Malumlarınız yıllardır bu bölgemiz, terörle ve terörün etkileriyle maalesef olumsuzluklar yaşadı. Bu köyümüzde de maalesef 6 kıymetli öğretmenimiz şehit edilmiş. Çok anlamlı ki öğretmenlerimizin yetiştirdiği bu köyden çıkmış olan bir hayırseverimiz kendi okulunu ve bu memleketin çocuklarını geleceğe taşımakla ilgili olarak hayrını yapıyor ve okulunu yeniden yapıyor. Bu bir inanışın göstergesi, bu doğru gidişatın göstergesi. Ben bundan dolayı Darıkent adına, Mazgirt adına, ilimiz adına ve ülkemizin eğitimi adına hayırsever ailemize çok teşekkür ettiğimi huzurunuza ifade etmek istiyorum" dedi.

OKUL AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Diğer yandan şehit öğretmenlerin de görev yaptığı Darıkent köyündeki ilk ve ortaokul binası, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılırken, öğrenciler taşımalı eğitimle çevre okullara gönderilmeye başlandı. Hayırsever iş insanı Erdal İlaslan tarafından Tunceli Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolün ardından eşi Kıymet İlaslan İlkokulu ve Ortaokulu ismiyle yaptırılan 8 derslikli okul için de açılış töreni düzenlendi. İl protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen açılışta öğrenciler şiirler okudu, şarkılar söyledi. İş insanı Erdal İlarslan, "Bugün ne mutlu bana ki okuduğum okulu tekrar yeniden inşa ettik. Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlıkla görüştük ve okulumuzu yapmaya karar verdik. Çok mutluyuz, herkese hayırlı olsun" diye konuştu.