Açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu’ndan tarafımıza ulaşan resmi bilgilendirme mailinde, ismi listede geçen futbolcularımızın hiçbirinin Denizli İdmanyurdu forması altında bahis faaliyetinde bulunmadığı açıkça tespit edilmiştir. Kulübümüz, Türk futbolunun etik değerlerine, dürüstlüğe ve sportmenliğe en yüksek hassasiyetle bağlı kalmaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

İbrahim Günel: Süreci Yakından Takip Ediyoruz

Denizli İdmanyurdu Başkanı İbrahim Günel de konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Kulübümüzün bazı futbolcularının isimlerinin bu listede geçtiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Türk futbolunun temiz ve adil bir şekilde yönetilmesi gerektiğine inancımız tamdır. Sürecin tüm aşamalarını dikkatle takip ediyor, resmi disiplin soruşturması tamamlanmadan herhangi bir yorum yapılmasının doğru olmayacağı kanaatindeyiz. TFF Disiplin Kurulu'nun kararının ardından gerekli bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kamuoyunun yalnızca kulübümüzün resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmesini önemle rica ederiz” dedi.

Kulüp, bahis iddialarına karşı duyduğu hassasiyeti ve futbolcularının temizlik ve dürüstlük ilkesine bağlılığını bir kez daha kamuoyuna duyurmuş oldu.