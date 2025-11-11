3’üncü Lig 4’üncü Grup ekiplerinden İzmir Çoruhlu FK, futbolcularla ilgili başlatılan bahis soruşturması ve 6 oyuncusunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’ya sevk edilmesi sonrası açıklama yaptı. Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, toplam 1024 profesyonel futbolcunun bahis soruşturması kapsamında PFDK’ya sevk edildiği bilgisinin paylaşıldığını belirtti. Yapılan incelemelerde, bu futbolcular arasında 6 sporcunun İzmir Çoruhlu FK profesyonel sözleşmeli futbolcuları arasında yer aldığı ifade edildi.

Kulüp açıklamasında, “İzmir Çoruhlu FK olarak her zaman etik değerlere, dürüstlüğe ve Türk futbolunun itibarına önem veriyoruz. Kulübümüz, saha içinde ve saha dışında şeffaflık, adalet ve spor ahlakı ilkeleri doğrultusunda hareket etmeyi ilke edinmiştir” denildi.

Açıklama devamında, “Bahsi geçen süreçte adli ve idari makamların yürütülecek soruşturmaların adil, tarafsız ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde tamamlanacağına inancımız tamdır. Kulübümüz, gerek duyulması halinde ilgili kurumlarla tam iş birliği içinde hareket edecek ve süreci yakından takip edecektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklamaların resmi kaynaklarımızdan takip edilmesini önemle rica ederiz. Sürece dâhil olan tüm futbolcuların masumiyet karinesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Teknik Direktör Levent Eriş’in eşi kalp krizi geçirdi

İzmir Çoruhlu FK ayrıca, Teknik Direktör Levent Eriş’in eşinin kalp krizi geçirdiğini duyurdu. Kulüp açıklamasında, “Teknik direktörümüz Levent Eriş’in eşi Ahu Hanım, kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Kendisine ve teknik direktörümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Ahu Hanım’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” denildi.