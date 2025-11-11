SÜMER TAŞKIRAN

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesini görüşmek üzere bir araya geldi.

Toplantıya, bütçe sunumunu yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı. Ancak sunum devam ederken, iş güvenliği ve ölümlü iş kazaları konusundaki eleştiriler üzerine komisyonda tansiyon yükseldi.

“BU BİR İŞ KAZASI DEĞİL, CİNAYET!”

Milletvekilleri, son dönemde artan iş kazalarına ve iş güvenliği eksikliklerine dikkat çekti. Özellikle Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir parfüm deposunda çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlar gündeme taşındı.

Bazı milletvekilleri, olayın bir ‘kaza’ değil, ‘iş cinayeti’ olduğunu vurguladı. Tartışmalar sırasında sık sık söz alan muhalefet milletvekilleri, Bakan Işıkhan’a denetim eksiklikleri ve kayıt dışı çalışma konularında sert eleştiriler yöneltti.

CHP’Lİ AĞBABA: BU CİNAYETİN İÇİNDE BAKANLIK DA VAR

Bakanlık sunumu öncesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ağbaba, 8 Kasım’da Dilovası’nda yaşanan yangını “göz göre göre gelen bir cinayet” olarak nitelendirdi.

“Bu cinayetin içinde bakanlık var, belediye var, işveren var ve büyük bir liyakatsizlik var” diyen Ağbaba, yangında hayatını kaybedenlerin isimlerini tek tek andı: 2008 doğumlu Tuğba, 2010 doğumlu Nisa, 2002 doğumlu Cansu ile Esma Yılkan, Şengül Yılmaz ve Hasbül Gülek.

“İŞKUR’UN BİR BİNA YANINDA RUHSATSIZ ATÖLYE”

Ağbaba, olayın kayıt dışı çalışmanın en çarpıcı örneklerinden biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “CİMER’e bu işyerine dair şikayet yapılmış. Adres belli, sokak belli, il belli, ilçe belli. Peki burası neresi biliyor musunuz? İŞKUR binasının hemen bir bina yanı! Arada bir bina var ve bu iş yeri ruhsatsız şekilde çalışıyor.” CHP’li vekil, devlet kurumlarının “göz yumması” sonucu can kayıplarının yaşandığını söyledi.

ANA GÜNDEM: ÖLÜMLÜ İŞ KAZALARI VE DENETİM EKSİKLİKLERİ

Komisyon toplantısında milletvekilleri, ölümlü iş kazaları, çocuk işçiliği ve denetim yetersizliği konularına odaklandı. Muhalefet milletvekilleri, Bakan Işıkhan’dan denetim mekanizmalarının neden etkisiz kaldığına ilişkin açıklama talep etti.

Gerilimin yükseldiği oturumda Bakan Işıkhan, zaman zaman itiraz sesleri arasında sunumunu tamamlamaya çalıştı.