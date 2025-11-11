İzmir’in Tire ilçesi Dallık Mahallesi’nde, 20 Ekim akşamı meydana gelen olayda, Ş.K. (55) tartıştığı eşi Gülşen Kaya ve oğlu Aşkın Kaya (25) ile yaşanan kavgada av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda Aşkın Kaya hayatını kaybederken, eşi Gülşen Kaya ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aşkın Kaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Gülşen Kaya ise ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Ş.K.’nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli, dün saklandığı evde jandarma tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından Ş.K. bugün adliyeye sevk edildi.