Anahtar Parti İl Başkanlığı ile koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdüren Gölbaşı İlçe Başkanlığı, hafta sonu hem partinin faaliyetlerini duyurmak hem de yeni üye kayıtları oluşturmak amacıyla ilçe halkıyla buluştu.

Saha etkinliğinde Anahtar Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Abdullah Erdemir, Kadın Kolları Başkanı Deniz Demirel, Hukuk İşleri Başkanı Oğuz Karaman, Gençlik Kolları Başkanı Burak Tınaztepe ve kadın kolları üyeleri yer aldı.

İlçe Başkanı Abdullah Erdemir, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Anahtar Parti Genel Başkanı Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nun mesajlarını daha fazla insana duyurmak ve partimizin üye sayısını artırmak için Gölbaşı’nda çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Gölbaşı İlçe Kadın Kolları Başkanı Deniz Demirel ise jeofizik mühendisi olduğunu ancak mesleğini yapmakta zorlandığı için siyasete adım attığını belirterek şunları söyledi: “Anahtar Parti, kadınların istihdam gücünü artırmak için de kurulmuştur. Bu konuyu çok önemsediğim için ben de Anahtar Parti’ye katıldım. İnsanların ilgisi çok güzel. Partimizi merak eden ve tanımak isteyenler Gölbaşı’nda bize gerçekten yoğun bir ilgi gösteriyor.”