Abbas SATIR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında 10 Kasım günü Atatürk aleyhine konuşanları eleştirdi.

Vefatının üzerinden 87 yıl geçmiş olmasına rağmen, haksız ve hayatsız saldırılara ısrarla maruz kalan, yalan yanlış iddiaların hedefi haline getirilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, eğer hiç olmasaydı, acaba bugün hangi müstevli bayraklar semalarımızda dalgalanır, ezan yerine kulaklarımız neyi işitirdi? “Şeytanlaşmış odaklar dilini Atatürk'ten uzak tutsun” diye konuştu.

10 Kasım’da Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Müftülüğü’nün almış olduğu karar doğrultusunda il genelindeki camilerde Atatürk’ü anma programı kapsamında Mevlid-i Şerif okutulmasını takdir ve şükranla karşıladığını belirterek, “Hem valimizi hem de müftümüzü gönülden tebrik ediyorum. Allah kabul ve makbul etsin diyorum” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ”

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhur İttifakının sorunsuz bir şekilde yoluna devam edeceğini, Cumhur İttifakının Türkiye’nin parlak geleceği olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, Türk milletinin güçlü nefesi, gür sesi, parlak geleceğinin öz hücresidir. Su olmayan yerde balık avına çıkan, kalplerinde tortulaşan kirli husumeti eylemleriyle saçan çevreler bizimle boy ölçemez, bizimle aşık atamaz, bizim yanımızdan bile geçemez.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyaseti, en başta CHP ve diğer yedekleri gibi icazetli, ipotek altında bir siyaset olarak görülemez. Milliyetçi Hareket Partisi’nin vizyonu da aynı siyasete benzeyen, kısıtlı, kırılgan ve kısa menzilli bir çerçevede tanımlanamaz. Milletimiz ne diyorsa sözümüz odur. Milletimiz ne istiyorsa dileğimiz aynıdır. Gerçeği bilip susanlar, gerçeği bilmeden konuşanlar kadar tehlikelidir; utanç kaynağıdır.

Bir gerçek vardır ki, o da Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın kaderinin, milletimizin kaderi; devletimizin bekası ve istikbalidir. Bizim, onun bunun suçlamalarına kanarak ve sahtekârların oyununa gelerek siyaset yapmamız, aklın ve elli altı yıllık mazimizin inkârıdır. Hamdolsun, biz inkârcı değiliz.

Biz Türkiye’nin her yerindeyiz; biz vatanımızın her köşesinde, her noktasındayız.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI”

Terörsüz Türkiye en büyük kozumuzdur. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge demektir.

Bizim Babil türü nasihatçılara karnımız toktur. Terörsüz Türkiye’ye karşı olanlar önce bir itiraf etsinler: Terör bitsin mi, bitmesin mi? Milli Birlik ve Kardeşlik Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılına mühür vurulsun mu, vurulmasın mı?

Küresel ve bölgesel siyaset masasında kartlar yeniden dağıtılırken, biz memnun olup yeni bir millet felaketine imza atmayacağız. İhanet derecesinde gaflete kapılanlar bir açıklasın da öğrenelim. Zekânın sınırları vardır; ama geri zekâlılıkta ne eşit ne sınır yoktur.

Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecektir.