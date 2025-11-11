Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, ilk kez Netflix platformu için bir film projesine imza atıyor. O3 Medya yapımı, usta yapımcı Saner Ayar’ın yapımcılığını üstlendiği “Sevgililer Günü” adlı romantik komedi filminde, başrolleri Eda Ece ve Kaan Yıldırım paylaşacak.

Eda Ece “Aslı”, Kaan Yıldırım “Yıldırım” rolünde

Filmin çekimleri Cumartesi günü başlayacak. İstanbul ve Urla’da gerçekleştirilecek çekimlerde Eda Ece, reklamcı “Aslı”, Kaan Yıldırım ise “Yıldırım” karakterine hayat verecek. Film, Sevgililer Günü’nü yalnız geçirmek istemeyen Aslı’nın hayatına giren tutkulu bir aşk hikâyesini konu alıyor.

Renkli bir aşk hikâyesi geliyor

Filmde yalnızca Aslı’nın değil, onun yakın çevresinden arkadaşı Melek ve komşusu Piraye’nin de aşk hikâyeleri eğlenceli ve duygusal bir dille anlatılacak.

Romantik sahneleri ve sıcak anlatımıyla dikkat çekecek Sevgililer Günü filmi, 14 Şubat haftasında Netflix’te izleyiciyle buluşacak.